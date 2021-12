Mainzer Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen: etwa ein Drittel weniger Besucher

per Mail teilen

Viele Weihnachtsmärkte sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der in Mainz findet statt - unter 2G-Bedingungen mit Maskenpflicht. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) zieht eine positive Halbzeitbilanz. Auch wenn bislang etwa ein Drittel weniger Besucher gekommen seien als vor Corona: "Die Schausteller und Budenbetreiber sagen, das sei besser als gar nichts. Und dieses 'mehr als gar nichts' treibt sie an." Wie die Besucher mit den Corona-Regeln auf dem Weihnachtsmarkt umgehen und welche Vorteile die "Bändchen-Regelung" für den Einkauf in der Stadt hat, erklärt Ebling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.