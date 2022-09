Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling: Weihnachtsbeleuchtung ist ein "Zeichen der Hoffnung"

Können wir uns in Zeiten der Energiekrise die Weihnachtsbeleuchtung leisten? Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) findet, wir müssen uns diese Quelle des Lichts leisten. "Weihnachtsbeleuchtung ist für mich kein Luxus, sondern sie ist in einer dunklen, trister werdenden Jahreszeit ein Zeichen von Hoffnung."

Trotzdem sei er ein Verfechter des Energiesparens. Die Gesellschaft müsse sich als ganzes bewusst machen, dass sich Deutschland in einer Energiekrise befinde. Jeder könne seinen Beitrag zum Energiesparen leisten. Aber dabei seien Maß und Ziel wichtig. "Wir müssen ein Stück weit unser Selbstbewusstsein bewahren." Bei allen Anforderungen, die auf uns zukämen, sei es wichtig, sich das vor Augen zu führen: "Das ist unsere Art, wie wir leben. An Weihnachten heißt das: Städte sind nicht dunkel, es gibt Licht, Licht ist Hoffnung und genau das ist es, was wir jetzt brauchen."

Wie Mainz es trotz Weihnachtsbeleuchtung schaffen will, die zugesagten 15 Prozent Energie einzusparen, erläutert der Oberbürgermeister im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.