Mainzer Krankenschwester: "Weglaufen macht es auch nicht besser"

Schon vor Corona waren die Bedingungen in der Pflege nicht wirklich optimal, mit der Pandemie haben sich Personalmangel, Budgetkürzungen und Arbeitsbelastung noch einmal drastisch verschärft. Darüber diskutiert in dieser Woche der Deutsche Pflegetag, ein bundesweites Treffen der Branche mit der Politik. Dass Konsequenzen dringend notwendig sind, davon ist auch die Kinderkrankenschwester Julia Stange an der Uniklinik Mainz überzeugt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erzählt sie vom harten Alltag der Pflegenden in den Krankenhäusern, dem zunehmenden Druck, der manche dazu bringt hinzuschmeißen und warum sie selbst dennoch nicht daran denkt, aufzugeben.