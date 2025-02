Mainzer Fastnacht: Pantomime-Schule für Noch-Kanzler Scholz?

Weiberfastnacht, Altweiberfastnacht oder Schmotziger Donnerstag - der Fasching geht in die heiße Phase in Deutschland. Und schon immer gehörten auch mehr oder weniger politische Themen dazu. Eher mehr sind es bei der traditionellen Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Allerdings lagen die närrischen Tage noch nie so nah an einer Bundestagswahl.

Kabarettist Lars Reichow denkt allerdings nicht, dass die Wahl die Sitzung dominieren wird. Der Mainzer trat von 2013 bis 2023 dort als "Nachrichtenmoderator" auf und sagt, viele feierten auch den ganz normalen Alltag in der Fasnacht ab. Allerdings gebe es natürlich politische Beiträge - er selbst arbeite gerade an so einem: ein Blick in die Zukunft mit einer schwarz-roten Koalition. Dem eher schweigsamen Olaf Scholz (SPD) empfiehlt er zum Beispiel, eine Pantomime-Schule in Mainz aufzumachen.

Welche anderen politischen Persönlichkeiten Thema sein werden und wie Reichow mit "ernsten Gegner der Demokratie", wie er sie nennt, und deren Anhängern umgeht, darüber spricht er mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.