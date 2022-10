Mahsa Amini: Der Code-Name für eine neue Revolution im Iran?

per Mail teilen

Gut drei Wochen dauern die Proteste im Iran nun an – drei Wochen, die vor kurzem kaum vorstellbar waren – ausgelöst durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Jina Amini in Polizeigewahrsam in Teheran.

Das Regime bekommt die Proteste nicht unter Kontrolle und einige sprechen schon von einer neuen Revolution im Iran. Oder ist das schlicht Wunschdenken?

Unsere Korrespondentin Karin Senz berichtet über die Proteste im Iran.