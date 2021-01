per Mail teilen

In Italien hat einer der größten Mafia-Prozesse seit Jahrzehnten begonnen. Angeklagt sind mehr als 350 mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation `Ndrangheta. Die Journalistin und Mafia-Expertin Margherita Bettoni sagt: "Deutschland ist europaweit vielleicht sogar das wichtigste Land für die `Ndrangheta."

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt Bettoni, welche Rolle die `Ndrangheta in Deutschland spielt, und warum gerade diese Mafia-Organisation den Ermittlern den Zugriff so schwer macht.