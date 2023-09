Märchen: Mehr als nur Gutenachtgeschichten

Rotkäppchen, Froschkönig und Aschenputtel - wohl jeder kennt hierzulande die großen deutschen Märchen. Aber Märchen gibt es natürlich weltweit: überlieferte Erzählungen, in denen Übernatürliches stattfindet. Wie die Märchen der verschiedenen Kulturen zusammengehören, was sie ausmacht - und was sie für Fantasy-Blockbuster von Harry Potter bis Herr der Ringe bedeuten - das wurde auf dem Jahreskongress der Europäischen Märchengesellschaft in Würzburg debattiert. Gesellschaftspräsidentin Sabine Lutkat schlägt im SWR Aktuell-Interview die Brücke zu den modernen Werken: "Die ganzen Fantasy-Bücher wären ohne den Rückbezug auf die tradierten Geschichten - die Sagen, Märchen, Mythen - gar nicht denkbar. Sie greifen alle auf diese bekannten Bilder zurück." Was den Zauber von Märchen ausmacht und warum wir sie noch heute brauchen - das erklärt Lutkat im Gespräch mit Moderatorin Vanja Weingart.