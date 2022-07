"Männer liegen mehr auf dem Boden und heulen rum" – KSC-Fußballerin Selina Haefele über die EM in England

Deutschland und Österreich – das Viertelfinale bei der Frauen-Fußball-Europameisterschaft in England. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die österreichischen Frauen in einem Pflichtspiel gegen die DFB-Elf antreten. Wie stehen die Chancem des deutschen Team, was könnte und müsste sich im Frauenfußball ändern - und warum finden viele Frauenfußball sportlich interessanter als die Spiel der Männer? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn mit Selina Haefele gesprochen, sie ist Mittelfeldspielerin in der 1. Frauenmannschaft des Karlsruher SC.