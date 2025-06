Mädchen für Sport begeistern: Mit diesem Projekt soll das klappen

Sport und Bewegung – für viele Kinder in Deutschland kommt das zu kurz, vor allem bei Mädchen. Ein Verein aus Mainz will das ändern.

Eine Stunde pro Tag – so viel Bewegung sollten Kinder haben, wenn es nach der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO geht. Doch oft sieht der anders aus. Besonders Kinder aus sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Familien treiben wenig Sport. Das Projekt "SPORT VERNETZT" will das ändern und diese Kinder an das regelmäßige Sporttreiben heranführen. Zur Kick-off-Veranstaltung in Mainz hat SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg mit Jan Schuster gesprochen. Er ist für das Projekt in Rheinland-Pfalz verantwortlich und ist stellvertretender Vorsitzender des noch ganz jungen Mädchensportvereins in Mainz, mit dem er bei "SPORT VERNETZT" mitmacht. Aber warum ein spezielles Sportangebot für Mädchen? Schuster sagt, das sei nötig.

Es gibt kaum Sportangebote, die auf die Bedürfnisse und Interesse von Mädchen zugeschnitten sind.

Denn wenn Sport mit Eigenschaften wie denen vom Landessportbund NRW verbunden werde – nämlich „Kampf, Einsatz, Risiko und Härte“ - dann könne man schon herauslesen, dass das nicht unbedingt alle Mädchen abholt. Ihr Angebot lege großen Wert auf Kommunikation, Austausch und Teamspiele und wolle eine ermutigende Atmosphäre schaffen. Das Ziel: Mädchen entsprechend nach Stärke an die ansässigen Vereine in Mainz weiter vermitteln. Wie Kinder zum Sport motiviert werden und was er noch mit dem Projekt erreichen will, auch darüber hat Jan Schuster gesprochen.