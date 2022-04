Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Amtsinhaber Emmanuel Macron die erste Runde gewonnen, muss aber noch einmal in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen antreten. Sie findet in zwei Wochen statt. Was das Wahlergebnis in Runde eins über die Lage in Frankreich aussagt, das erklärt die Historikerin Professor Hélène Miard-Delacroix von der Universität Paris-Sorbonne im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.