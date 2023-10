Machtkampf im US-Kongress: Mc Carthy ist raus, was jetzt?

per Mail teilen

Der republikanische Politiker Kevin McCarthy wird wohl in die Geschichte eingehen als Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses mit der bislang kürzesten Amtszeit - noch dazu gestürzt mit Stimmen aus den eigenen Reihen, nämlich den ultrarechten Hardlinern bei den Republikanern. Politikberater Julius van de Laar beschäftigt sich mit der US-Politik, hat 2009 in der Kampagne für den damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Obama mitgearbeitet. SWR Aktuell-Moderatorin Sabine Hackländer erzählt er mehr über die spannende Entwicklung im US-Kongress und die Frage, was der Rausschmiss von McCarthy für Auswirkungen hat.