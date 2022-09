Immer mehr Menschen in Deutschland vergeht die Lust am Arbeiten, so eine Umfrage im Auftrag der Versicherung HDI. Knapp die Hälfte der Befragten würde in Teilzeit wechseln, wenn dies möglich wäre. 56 Prozent erklärten, sofort ihren Job aufgeben zu wollen, wenn sie es sich finanziell leisten könnten.