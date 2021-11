Lungenfacharzt: Der richtige Zeitpunkt fürs Boostern

per Mail teilen

Corona-Auffrischungsimpfungen, das sogenannte Boostern, wird seit letzter Woche offiziell von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für alle Personen ab 18 Jahre empfohlen. Wann genau der richtige Zeitpunkt ist, und welche Impfstoff-Kombinationen möglich sind, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit dem Baden-Badener Lungenfacharzt Dr. Jens Mathews gesprochen. Im Interview berichtet Mathews auch über seine Erfahrungen mit Long-Covid-Patienten und ihrem schwierigen Weg zurück in den Alltag. „Es erstaunt mich jeden Tag wieder, dass ich einen Patienten sehe mit einem Long-Covid-Syndrom und dann kommt der nächste und sagt, er hält die Impfung für so wahnsinnig gefährlich. Da verschieben sich manchmal die Fakten und die Realitäten“, so Mathews.