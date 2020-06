Lufthansa-Aktionäre stimmen Staatshilfen zu

Lufthansa-Aufsichtsratschef: „Wir haben kein Geld mehr“ ++ Auf die Lufthansa-Beschäftigen kommen harte Einschnitte zu ++ Wirecard meldet Insolvenz an ++ Bayer einigt sich mit Glyphosat-Klägern in den USA ++ ZF-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau ++ Der Tag an der Börse.