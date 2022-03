Luftfahrt-Experte: Flugzeug-Absturz in China hatte nichts mit Problemen der Boeing 737 MAX zu tun

Der Absturz einer Boeing-Passagiermaschine in China stellt Fachleute vor ein Rätsel. Er ist in vielfacher Hinsicht ungewöhnlich, sagte der Luftfahrt-Experte Andreas Späth im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. "Normalerweise verunglücken Flugzeuge nicht, wenn sie auf Reiseflughöhe sind". Auf Videoaufnahmen sei zu sehen, wie das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit fast senkrecht auf dem Boden auftreffe. Auch das sei ungewöhnlich. "Man kann nicht erkennen, ob die Maschine zu dem Zeitpunkt vollkommen intakt war", gibt Späth seine Eindrücke wieder. Der Rumpf sei es wohl gewesen - aber ob das zum Beispiel auch für Tragflächen oder Triebwerke gelte, könne man auf den unscharfen Bildern nicht sehen. Die Vermutung, das heutige Unglück hänge mit der Absturz-Serie der Boeing 737 MAX in den Jahren 2018 und 2019 zusammen, wies der Experte unmissverständlich zurück: "Es ist wichtig, hier einen ganz klaren Strich zu ziehen!" Die heute verunglückte 737-800 sei ein früheres Modell und funktioniere auf konventionelle Art. Die Probleme mit der Steuerungs-Software, die es in der MAX gegeben habe, könnten hier deshalb nicht die Ursache sein. Um klären zu können, was den Absturz verursacht habe, müssten der Flugdatenschreiber und der Cockpit Voice Recorder gefunden werden. Welche Szenarien der Luftfahrt-Experte Späth für denkbar hält, hören Sie im Audio.