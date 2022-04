Die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg warnt davor, dass Ukrainerinnen in die Hände von Menschenhändlern gelangen können und verlangt mehr Engagement Deutschlands. Die Menschenrechtslage in Russland stuft sie als dramatisch ein.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Luise Amtsberg hat vor der Gefahr der Ausbeutung geflüchteter Ukrainerinnen gewarnt. Die Grünen-Politikerin sprach im SWR Interview der Woche von einem Schlüsselpunkt, Kriegsflüchtlinge auf sicherem Weg in andere europäische Länder zu bringen. "Alles an Luftbrücken und direktem Transport, staatlich organisiert, hilft dabei, Betrug, Verbrechen und Menschenhandel zu unterbinden. Darauf muss sich Deutschland jetzt konzentrieren." Als Beispiel nannte Amtsberg die Evakuierungsflüge, um ukrainische Flüchtlinge aus der Republik Moldau nach Deutschland zu bringen.

Russland: Menschenrechtslage verschlechtert sich stetig

Laut Amtsberg gab es in den vergangenen Jahren deutliche Anzeichen für einen drohenden Krieg: Beispielsweise die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die sich stetig verschlechternde Menschenrechtslage in Russland. "Das beginnt mit der Inhaftierung von Journalisten und Menschenrechtsverteidiger*innen, wir haben das Verbot von Memorial, einer der größten Menschenrechtsorganisationen in Russland." Amtsberg sprach von Einzelfällen in den vergangenen Jahren, die mit Blick auf den Krieg nun ein komplettes Bild vom wahren Russland zeichneten.

SWR-Korrespondent Oliver Neuroth und Luise Amtsberg im Hauptstadtstudio in Berlin SWR

Amtsberg sieht Verbesserungen bei den Menschenrechten in Katar

Amtsberg befürwortete die Verhandlungen Deutschlands mit Katar, um unabhängig von russischem Erdgas zu werden. Auch wenn die Grünen-Politikerin klarstellte, dass es auch in Katar Probleme mit den Menschenrechten gebe. "In Russland hat sich die Menschenrechtslage dramatisch verschlechtert, in Katar ist sie nicht gut, aber wir haben punktuell Verbesserungen gesehen. Und da muss auch die Bundesrepublik sagen: Da knüpfen wir positiv dran an, versuchen diesen Weg weiter voranzutreiben." Amtsberg sprach von einem richtigen Ansatz, dass Katar Kritik von internationalen Organisationen zulasse. Trotzdem: Glücklich machten die Bundesregierung weder die Umstände in Katar noch in Russland. Die Verhandlungen mit dem Golfstaat passierten aus einer Notwendigkeit heraus.

"Glücklich machen uns weder die Umstände in Katar noch in Russland"

Die Fußball-WM in Katar auszutragen, nannte Amtsberg ein falsches Zeichen. Ihrer Meinung nach hätte sich Deutschland als Ausrichtungsort bewerben sollen. "Wenn wir uns als Staat mit einer guten Menschenrechtsbilanz an der Vergabe nicht beteiligen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn sie woanders stattfindet."