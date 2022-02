Ludwigshafener Oberbürgermeisterin zu Corona-Lockerungen: Privat erfreut, dienstlich wachsam

Die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln sind nach Ansicht der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck richtig. Die SPD-Politikerin sagte heute früh in SWR Aktuell, das sei besonders für den Handel und die Gastronomie wichtig. Trotzdem werde sie die Lage genau beobachten. Warum sie sich privat als Sportfan besonders freut, erklärt Steinruck im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

Was überwiegt denn bei Ihnen: Die Freude darüber, dass die Normalität Stück für Stück zurückkommt? Oder dann doch die Sorge, ob das auch alles gut gehen wird?

Die Privatperson Jutta Steinruck freut sich, dass sie bald wieder ganz ungezwungen zum Handball gehen kann, dass sie wieder sich ohne Einschränkungen mit Freunden und Bekannten treffen kann. Ich glaube, da geht es mir so wie allen Menschen in Deutschland und auch in Europa. Die Oberbürgermeisterin ist natürlich gefragt, da auf Sicht zu fahren - die Situation, wie sie sich in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, auch immer im Blick zu haben und dann auch Möglichkeiten zu haben, auch kurzfristig reagieren zu können. Ich bin froh, dass es die Situation jetzt erlaubt: Die Freiheit genießen, aber mit Vorsicht.

Dann lassen Sie uns einige der Beschlüsse aus ihrer Sicht als Oberbürgermeisterin bewerten. Schon ab morgen fällt die 2G-Regel im rheinland-pfälzischen Einzelhandel weg. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer gestern nach der Bund-Länder-Runde gesagt. Welche Bedeutung hat es für Ludwigshafen?

Ich bin zunächst einmal froh, dass Rheinland-Pfalz seine Hausaufgaben sehr, sehr früh gemacht hat und dass wir die ersten Öffnungsschritte schon ab morgen haben werden. Das tut dem Handel gut. Der Einzelhandel ist ja doch stark in Mitleidenschaft gezogen worden in den zwei Jahren der Pandemie. Ich bin froh, dass auch da wieder Normalität einkehrt. Und es wird auch die wirtschaftliche Situation hoffentlich auch der Einzelhändler wieder verbessern.

Mannheim dagegen, gleich auf der anderen Seite des Rheins, wird 2G im Einzelhandel wohl noch bis nächste Woche gelten. Erst dann soll nämlich in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung in Kraft treten, wo das ja alles eingearbeitet werden muss. Ich vermute mal, sie hätten sich ein einheitliches Vorgehen gewünscht, nicht wahr?

Ich hätte mir in den zurückliegenden zwei Jahren gerne immer ein einheitliches Vorgehen gewünscht. Das hat immer wieder Probleme bereitet, dass die Bundesländer unterschiedliche Regelungen hatten. Wir leben hier in der Metropolregion Rhein-Neckar, in einem gemeinsamen Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsraum zwischen drei Bundesländern. Und das war nicht immer ganz einfach, war auch für die Menschen nicht zu verstehen, die in Ludwigshafen leben, in Mannheim arbeiten oder umgekehrt. Wir sind ein Lebensraum, und Menschen möchten nicht immer nachschauen müssen: Wo bin ich gerade, und was gilt dafür in der Regel? Das ist jenseits der Lebensrealität hier in der Region.

Schauen wir auf die Lockerungen, die ab 4. März dann in Kraft treten sollen. In Restaurants, Gaststätten und Cafes gilt dann nur noch die 3G Regel. Clubs und Diskotheken dürfen dann mit 2G plus wieder öffnen. Hätten Sie sich diese Lockerung schon eher gewünscht? Also auch ab morgen?

Ich bin der Meinung, wir müssen auf Sicht fahren. Und die schrittweise Lockerung ist ja auch der Weg, dass wir merken, wenn die eine oder andere Entscheidung zu früh getroffen wurde. Das wird da auch wieder sagen können oh, wir verschieben das noch einen kleinen Moment nach hinten. Natürlich drängt es uns jetzt alle wieder raus. Aber die Gastronomie hatte zum Glück ja schon geöffnet. Es ändert sich relativ wenig, und wir sind ja inzwischen auch gewohnt, mit Testen und geboostert und vorsichtig auch mit Abstand in den Restaurants zu sitzen. Wichtig ist auch hier für die Gastronomen endlich der Weg zurück zur Normalität und auch wieder zur wirtschaftlichen Basis.

Woran wir uns auch gewöhnt haben, das ist die Maske, die wir in Innenräumen und in Bussen und Bahnen tragen müssen. Und das soll auch so bleiben, wenn dann ab dem 20. März alle Corona-Einschränkungen wegfallen sollen. Das ist aber ein Problem, denn der Bund hat dafür bislang noch nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen. Müssen Sie in den Kommunen also das ausbaden, was der Bund noch nicht geleistet hat?

Wenn der Bund bis dahin das nicht leistet, müssen wir das machen. Ich halte es aber auch für dringend notwendig, dass da, wo Menschen, auch gerade unterschiedliche Menschen, auf engem Raum zusammenstehen, zusammen sitzen, weiterhin auch Maske getragen wird. Es ist ja nicht so, dass die Pandemie vorbei ist. Es wird auch wieder neue Wellen geben. Es wird auch weiterhin Menschen mit Infektionen geben. Und wenn wir dann jeden Morgen im Berufsverkehr ganz eng in der in der Bahn oder im Bus zusammenstehen, ist es schon notwendig, dass auch weiterhin Masken getragen werden, um die Übertragung zu reduzieren.