Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat die Ergebnisse der Bund-Länder zur Corona-Pandemie als "grundsätzlich hilfreich" bezeichnet. Steinruck sagte SWR Aktuell: "Wir hatten uns vergleichbare Gedanken schon für die Stadt Ludwigshafen gemacht." Schon vor längerer Zeit habe sich die Stadt auf die drohenden Situation vorbereitet. Die unmittelbare Nähe zu Mannheim in Baden-Württemberg, derzeit knapp unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern stelle auch Ludwigshafen vor Herausforderungen. Die Zusammenarbeit funktioniere aber reibungslos: "Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und ich sind in unmittelbarem Austausch." Als besonders problematisch empfindet Ludwigshafens Rathauschefin das Nebeneinander unterschiedlicher Regelungen der Bundesländer. Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz habe durch seine geografische Lage Arbeitnehmerströme von und nach Baden-Württemberg und Hessen: "Wir dürfen keinen Flickenteppich haben. Drei Bundesländer mit drei unterschiedlichen Regeln, das ist schon schwer zu überschauen."