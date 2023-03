Lotto Rheinland-Pfalz wird 75: Wo Hund und Wellensittich beim Tippen helfen

per Mail teilen

Lotto Rheinland-Pfalz feiert sein 75-jähriges Bestehen. Seit 1948 wurden rund 8 Milliarden Euro an die Landeskasse abgeführt - davon profitiert haben Sportvereine, Kultur, Wohlfahrt - und natürlich die Lottogewinner. "Seit den 1980er-Jahren hatten wir 501 Millionäre", sagt Clemens Buch, Pressesprecher von Lotto Rheinland-Pfalz. Gegründet wurde das Unternehmen aus dem Wunsch heraus, dem Sport in der Region nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine zu helfen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph berichtet Clemens Buch über die Bemühungen, das Suchtpotenzial in Schach zu halten. Hören Sie im Interview auch von Lottospielern, die den Familienhund oder den Wellensittich tippen lassen.