per Mail teilen

Lotto Baden-Württemberg sucht nach einem Mann oder einer Frau aus dem Raum Reutlingen, der oder die 11,3 Millionen Euro gewonnen hat – vor mehr als drei Jahren. Der Gewinner muss das Geld allerdings bis Ende dieses Jahres abholen, sonst geht die Summe in einen Topf für Sonderauslosungen. Jeder Spieler, der anonym tippe, sei selbst dafür verantwortlich, sich zu melden, sagt Georg Wacker, der Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. Es sei "extrem selten“, dass Gewinne in dieser Größenordnung nicht abgeholt würden. Er halte es deswegen für eher unwahrscheinlich, dass sich der Gewinner noch melde, so Wacker im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.