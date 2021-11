Long Covid: Was Forscher inzwischen wissen

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Diejenigen, die an Covid19 erkranken, fragen sich: Überlebe ich das - und werde ich wieder völlig gesund? Oder bleiben Symptome, die jeden Tag mein Leben einschränken? Long Covid ist das Stichwort, und dazu gehören Erschöpfung und Kurzatmigkeit. Wie Long Covid entsteht und wie Menschen damit umgehen können, darüber informieren Experten am 16. November in Mannheim. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Professorin Christine Falk gesprochen. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.