Londoner Politologe zu Truss' Scherbenhaufen: Brechen Partei und Land auseinander?

Nur 45 Tage lang war Liz Truss als britische Premierministerin im Amt - das hat gereicht, um ihre Regierung im Chaos zu versenken. Ihre geplanten Steuererleichterungen hatten die Wirtschaft und die Finanzmärkte massiv verunsichert, weil sie auf Schulden basierten. Dann hat Truss ihre Pläne zurückgenommen, den Finanzminister ausgetauscht - zwischendurch ist noch die Innenministerin gegangen - am Ende hat Truss selbst ihren Rücktritt angekündigt. Die nächste reguläre Wahl wäre eigentlich erst 2025, aber der Londoner Politologe Alexander Clarkson zweifelt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem daran, ob die Konservativen - trotz absoluter Mehrheit im Unterhaus - noch so lange durchhalten. Die Partei sei tief zerstritten, sagt der Professor am King's College, sodass jede Führungsfigur maximal 100 Abgeordnete hinter sich bringen kann. Sie hat dann aber gleichzeitig 100 Abgeordnete gegen sich. Sollten die Konservativen diese Regierungskrise nicht überwinden, drohe dem ganzen Land bleibender Schaden, zum Beispiel durch einen Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich.