Lokführerstreik ab Mittwoch: Welche Alternativen die Fahrgäste haben

Die Bahn will einen drei Tage langen Streik ihrer Lokführer gerichtlich verhindern. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte angekündigt, ihre Mitglieder im Güterverkehr ab Dienstagabend, im Personenverkehr ab Mittwochmorgen streiken zu lassen. Auf die Fahrgäste habe der Streik erhebliche Auswirkungen, sagte Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn in SWR Aktuell. Zumindest was den Fernverkehr angehe - hier bemühe sich die Bahn, zumindest jeden fünften Zug fahren zu lassen. " Im Nahverkehr ist es unter Umständen in Ballungsräumen nicht ganz so schlimm, weil da auch Unternehmen unterwegs sind, die nicht zur DB AG gehören. " Immerhin habe die GDL den Streik rechtzeitig angekündigt, die Fahrgäste hätten Zeit, sich Alternativen zu überlegen. " Arbeitnehmer können mit ihrem Arbeitgeber Homeoffice vereinbaren oder Fahrgemeinschaften mit dem Pkw ", sagte Neuß. Außerdem sei die Zugbindung aufgehoben, " man muss also nicht mehr den Zug nehmen, den man gebucht hat ".

Wie der Tarifstreit entschärft werden könnte und ab welcher Streiklänge eine Schmerzgrenze erreicht wäre, das klärt SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.