Lokführer Völger: Die Forderungen der GDL sind zum Teil nachvollziehbar

Seit zwei Uhr heute früh befinden sich viele Lokführer wieder im Streik - auch im Nah- und Fernverkehr. Die Deutsche Bahn hat beim Arbeitsgericht Frankfurt einen Eilantrag gegen die Arbeitsniederlegung durch die Gewerkschaft GDL eingereicht. Der hessische Lokführer Ralph Völger gehört nicht zu den streikenden Kollegen - er ist Mitglied in der anderen Bahn-Gewerkschaft, der EvG. Die Forderungen der GDL-Kollegen kann er zum Teil nachvollziehen - das hat er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler gesagt und auf den anstrengenden 24-Stunden-Schicht-Betrieb, die große Verantwortung und die Arbeitsverdichtung der vergangenen Jahre hingewiesen. Vor diesem Hintergrund sei die Frage, ob Lokführer in Deutschland gerecht bezahlt werden, "sehr schwer zu beantworten". Was Völger dennoch an seinem Job liebt und ob er ihn jungen Leuten empfehlen würde, das hören Sie im Interview.