Lokführer-Streik endet: Wann die Züge wieder nach Plan fahren

Um 13 Uhr endet der Streik der Lokführer der GDL. Nach dem 35 Stunden langen Ausstand ist aber noch kein Ende der Streiks in Sicht - neuer Stillstand droht, denn die Gewerkschaft will mit Wellenstreiks die 35-Stunden-Woche durchsetzen. Und im Gegensatz zu den bisherigen Streiks will die Gewerkschaft diese nicht mehr zwei Tage vorher ankündigen. Ab Freitagnachmittag kehrt die Bahn wieder zum Normalbetrieb zurück. Detlef Neuß, der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, sagte im SWR, bis die Bahn wieder nach Plan fährt, werde nach Streikende " noch einige Stunden dauern. " Neuß geht davon aus, dass es sogar Samstag werden könnte, bis die Züge wieder nach Plan fahren.

Welche Auswirkungen der Streik auf die Bahnkunden hat und wie sich die Bahn auf die drohenden Wellenstreiks einstellt, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Detlef Neuß.