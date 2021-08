In der Corona-Pandemie ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz leicht auf 5,2 gestiegen. Die Debatte über eine Lockerung der Einschränkungen geht allerdings weiter. Nordrhein-Westfalen will das Leben ab dem morgigen Freitag für Regionen mit einem Wert von unter zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen weitgehend normalisieren. Es soll dann keine Corona-Beschränkungen mehr geben. Ist diese Entscheidung rechtlich zu vertreten?

Eine angemessene Differenzierung der Maßnahmen befürwortet auch Alexander Thiele, Verfassungsrechtler an der Georg-August-Universität in Göttingen, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. "Das Recht denkt selten in Schwarz-Weiß-Lösungen - also entweder alles aufheben oder alles aufrechterhalten", sagt er zur Begründung. Gerade für die Gruppe der Geimpften müsse sich die Unterschiedlichkeit in Hinblick auf die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr des Coronavirus in den Gesetzen und Verordnungen widerspiegeln.

Kein Lockdown mehr für Geimpfte

Der Verfassungsrechtler verweist auf Erkenntnisse der Wissenschaft, wonach von Menschen, die die Corona-Impfung erhalten haben, fast keine Ansteckungsgefahr mehr ausgehe. Harte und einschneidende Maßnahmen gegen sie ließen sich deshalb kaum noch aufrechterhalten: "Kontaktbeschränkungen im privaten Raum oder Lockdown-Maßnahmen sind gegenüber diesen Personen nicht mehr zu rechtfertigen."

Maskenpflicht in der Öffentlichkeit rechtlich geboten

Anders verhalte sich die Sachlage in der Öffentlichkeit. Um Kontrollen zu vermeiden und eine Laxheit im Umgang mit dem Coronavirus bei Nicht-Geimpften zu verhindern, könnten Maskenpflicht und Abstandsgebot weiter für alle gelten - also auch für Geimpfte.

"Am Ende ist es eine politische Entscheidung"

Die Rechtslage in der Corona-Pandemie sei eindeutig, ergänzt der Verfassungsrechtler. Orientiere man sich allein an den Gesetzen, könne beispielsweise die Maskenpflicht erst bei einer Inzidenz von null aufgehoben werden - also wenn überhaupt keine Ansteckungsgefahr mehr bestehe. Dieses Szenario halte er jedoch für wenig wahrscheinlich. "Am Ende ist es eine politische Entscheidung." Bund und Länder müssten abwägen. Das Recht liefere dazu Anstöße für eine Debatte.