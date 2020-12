Abstand halten, unter der Maske lächeln, so wenig Kontakte wie möglich, zu Hause bleiben – für viele bedeutet das, ganz allein zu sein. Menschen, die nicht in einer Familie sind, müssen weitgehend auf Berührungen verzichten, keiner da, der einen mal in den Arm nimmt. Vereinsamen wir in der Krise – und wenn ja, um wen geht es da – hauptsächlich um ältere Menschen? Und was kann man tun, wenn man sich einsam fühlt? mehr...