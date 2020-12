per Mail teilen

Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. Das macht sich auch im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer bemerkbar. Es müssten täglich Patienten auf die Normalstation oder in andere Häuser verlegt werden, um Betten für neue Patienten frei zu bekommen, sagt Intensivmedizinerin Sarah Fischer. Sie hoffe, dass die Ansteckungsraten nach Silvester sinken, so die Ärztin. Grundsätzlich sei das Arbeitsklima auf der Intensivstation trotz des Stresses gut, erklärte Fischer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.