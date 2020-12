Von einer frohen Kunde in Sachen Corona-Pandemie sind wir offensichtlich weit entfernt: Ärzte und Pflegepersonal arbeiten im Moment quasi ununterbrochen daran, die Lage in den Griff zu bekommen. Wie die Lage auf den Intensivstationen ist, fragen wir regelmäßig in der Reihe „Lockdown intensiv.“ - Dr. Daniel Englisch ist Oberarzt am Klinikum Ludwigsburg. Er hat im Moment 31 Intensiv-Plätze frei. "Wir sind jeden Tag dabei, den Oberrand von 100 Prozent nicht zu erreichen, beziehungsweise uns wieder so freizuschaufeln, dass wir die nächsten 24 Stunden überstehen", sagte er im SWR Aktuell-Gespräch mit Moderatorin Katja Burck.