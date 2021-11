Lockdown intensiv: Ärzte appellieren, die Krankenhäuser zu stärken

Auch wenn manche Menschen schon beim Wort „Corona“ am liebsten weghören würden, bleibt die Pandemie bedrohlich. Das zeigt sich auch an der Zahl der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind. Darum geht es in dieser Folge der SWR-Aktuell-Serie „Lockdown intensiv“. Der Arzt

Daniel Englisch vom Klinikum Ludwigsburg erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll, warum ihn die Entwicklung nicht überrascht.