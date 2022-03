Linken-Vorsitzende Wissler: Bei Eingreifen der Nato in der Ukraine droht dritter Weltkrieg

Die Bundesvorsitzende der LINKEN, Janine Wissler, hat sich gegen ein Eingreifen der NATO in den Ukraine-Krieg ausgesprochen. Dem Radiosender SWR Aktuell sagte Wissler: "Wenn die NATO dort militärisch eingreift, dann sind wir im dritten Weltkrieg. Das kann doch keine Option sein, dass vier Atommächte sich kriegerisch gegenüberstehen. Die Verzweiflung der Menschen in der Ukraine kann ich natürlich nachvollziehen." Das Geschehen dort sei fürchterlich, so Wissler weiter. "Dieser verbrecherische Angriffskrieg muss beendet werden. Putin muss die Truppen zurückziehen. Das ist vollkommen klar. Aber eine militärische Eskalation würde den gesamten Kontinent bedrohen."

Die Vorsitzende der LINKEN sprach sich außerdem gegen eine Aufrüstungsdiskussion aus.

Auch eine Bundeswehr, die viel besser ausgestattet wäre, könne an der aktuellen Lage in der Ukraine nichts ändern.

"Der Verteidigungshaushalt ist seit 2014 um 40 Prozent gestiegen. Und wenn man sich anschaut, dass die globalen Rüstungsausgaben in den letzten Jahren gestiegen sind, dann kann man sagen: Das hat die Welt nicht sicherer gemacht." Deshalb sei es wichtig, wieder über Abrüstungsverträge zu reden, die in den vergangenen Jahren von verschiedenen Seiten gekündigt worden seien.

Welches weitere Vorgehen sich Wissler wünscht, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.