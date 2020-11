per Mail teilen

Der Parteichef der Linken, Bernd Riexinger, hält nichts davon, dass sich an den Weihnachtstagen nur eine bestimmte Anzahl von Personen im Familienkreis treffen darf. "Das ist realitätsfremd", sagte er im Gespräch SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun. Grundsätzlich sei auch seine Partei dafür, alles zu tun, um Ansteckungsmöglichkeiten einzuschränken. Allerdings müsse man respektieren, dass sich an den Weihnachtstagen "die Familien treffen möchten." Man könne schlecht "aussieben", wer sich treffe und wer nicht, so Riexinger. Der Linken Parteichef sagte weiter, man könne der Bevölkerung vertrauen. Es habe sich gezeigt, dass die Menschen gut mit der Coronakrise umgehen könnten.