Lewentz: Land Rheinland-Pfalz gut auf ukrainische Flüchtlinge vorbereit

Auch im Südwesten Deutschlands sind in den vergangenen Tagen Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Bislang sind es nur ein paar hundert, es werden aber sehr viel mehr erwartet. Insgesamt stellen sich die Vereinten Nationen auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Wie sich das Land Rheinland-Pfalz darauf vorbereitet, erklärt Innenminister Roger Lewentz im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

"Tolle Hilfsbewegung in Rheinland-Pfalz"

SWR: Wo überall können die Menschen aus der Ukraine, die jetzt geflohen sind, in Rheinland-Pfalz unterkommen?

Roger Lewentz: Das Integrationsministerium hat mehrere tausend Plätze vorbereitet, verteilt über ganz Rheinland-Pfalz. Das sind Unterkünfte, die auch schon der Flüchtlingsbeherbergung dienten, beziehungsweise die wir vorbereitet und in Reserve gehalten hatten, falls wir für die Menschen an der Ahr Winterquartiere brauchen. Was total toll ist: Es melden sich so viele Privathaushalte, die sagen „wir nehmen eine Mutter mit zwei Kindern, wir haben eine Ferienwohnung. Wir bieten eine Bleibe an.“ Das sind wirklich eine tolle, tolle Bewegung in Rheinland-Pfalz, auf die können wir sehr stolz sein.

Menschen bieten Flüchtlingen Unterkunft an

Haben Sie denn da einen Überblick, wer oder wie viele Menschen da bei den privaten Initiativen unterkommen? Oder fragt da im Moment keiner nach, weil es einfach darum geht, dass die Menschen einfach nur ein Dach über dem Kopf haben?

Ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem. Wir erleben, dass die Bürgermeister und Landräte vor Ort das ordnen und organisieren - und dass es Initiativen gibt, wo Menschen sich melden können, wo die Dinge zusammengefasst werden. Wir sehen im Moment diesen ganz, ganz großen Weg der Unterstützung, dass viele Menschen nicht nur sagen, „wir sammeln Lebensmittel und Kleider für die Menschen, die in Polen oder noch in der Ukraine sind, sondern wir sind auch bereit, hier aufzunehmen und bieten Wohnraum an.“

Sie haben schon erwähnt, dass ein Teil der Infrastruktur aus dem Jahr 2015 reaktiviert wird. Ist es auch so, dass die Menschen in irgendeiner Form psychologische Betreuung bekommen?

Natürlich brauchen Menschen, die Kriegserlebnisse haben, die kriegstraumatisiert sind, eine besondere Begleitung. Und das läuft in der gesamten Breite dessen, was möglich ist. Das sind Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die dort Experten haben, das sind Seelsorger, das sind Trauma-Experten, die wir ja im Land auch flächendeckend zur Verfügung haben. Und natürlich ist es wichtig, dass die Menschen, auch in der Frage der Traumabewältigung zur Seite steht, die so etwas hinter sich haben: Aus der Luft bombardiert werden, mit Raketen angegriffen, in Luftschutzkellern sitzen, Angst um ihre Kinder, Angst um die Männer, die das Land verteidigen. Das Gesprächsangebot gibt es, besondere Betreuung gibt es – selbstverständlich!

"Wir beschränken die Aufenthaltsmöglichkeit nicht"

Menschen aus der Ukraine dürfen ohne weiteres 90 Tage in Deutschland bleiben. Was passiert denn danach mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach Rheinland-Pfalz gekommen sind?

Sie werden dann natürlich empfangen. Und klar ist: Wir beschränken die Aufenthaltsmöglichkeit nicht auf 90 Tage. Diese Ängste kann man den Menschen direkt nehmen. Sie können visumsfrei in die Europäische Union einreisen, die Deutsche Bahn AG transportiert sie kostenlos ab Polen nach Deutschland. Und hier werden sie dann betreut. Sie werden eine Unterkunft bekommen, sie bekommen Kleider, die Kinder bekommen Spielsachen. Und dann kommt das, das wir eben besprochen haben: Gesprächsangebote, Traumabewältigung. Sie werden hier wirklich in Empfang genommen und willkommen geheißen.

Auch wieder über Zivilschutz und Bunker nachdenken

Der Konflikt mit Russland wird uns womöglich langfristig beschäftigen. Im SWR-Fernsehen haben Sie gesagt, es werde wieder einen Eisernen Vorhang geben, und zwar an den europäischen Grenzen zu Russland. Wenn der Kalte Krieg zurückkommt, heißt das auch: Wir müssen wieder Bunker bauen?

Wir werden die ganzen Dinge durchdenken müssen, die wir nach 1990 als verzichtbar empfunden haben. Die letzten Bunker sind 2017 aufgegeben worden durch die Bundesregierung. Natürlich wird man über Luftschutz nachdenken müssen, so wie wir auch über die Stärkung der Bundeswehr nachdenken und Entscheidungen getroffen haben. Das Eine wird dem anderen folgen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir in einer durchaus überschaubaren Zeit wieder eine insgesamt friedliche Situation in Europa hinbekommen. Aber dass Deutschland, dass der Westen nicht erpressbar sein darf - Putin hat ja sozusagen mal am Horizont aufscheinen lassen, was er an Waffenarsenalen hat – das bedeutet natürlich: Wir müssen auch in der zivilen Verteidigung handlungsfähig sein. Und dann werden auch diese Gespräche geführt werden müssen.