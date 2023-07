Letzter Start einer Ariane-5-Rakete

Der erste Versuch endete vor fast dreißig Jahren nach 37 Sekunden in einem Feuerball. Heute um 23:30 Uhr ist der letzte Start einer Ariane-5-Rakete vom europäischen Weltraumzentrum in Kourou in Französisch-Guayana geplant. Das Baumuster geht gewissermaßen in Rente, aber vorher bringt die europäische Rakete unter anderem noch den deutschen Kommunikationssatelliten "Heinrich Hertz" in seine Umlaufbahn. Wie sich so ein Raketenstart ganz aus der Nähe anfühlt, das weiß Reinhard Hildebrandt recht genau. Er war viele Jahre Leiter der europäischen Startmannschaft in Kourou und hat mit SWR Aktuell Moderator Stefan Eich über seine Erlebnisse gesprochen.