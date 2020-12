Heute ist Welttag der Alphabetisierung. Für die meisten Menschen bei uns in Deutschland ist das kein Thema, denkt man. Lesen und Schreiben – das lernt man doch in der Schule. Aber das gilt nicht für alle. In Deutschland gelten von den 83 Millionen Einwohnern 6,2 Millionen als „gering literalisiert“, also als Analphabeten. So, wie Uwe Boldt. Er arbeitet seit 1976 im Hamburger Hafen und war selbst 45 Jahre lang Analphabet. Und schaffte es dennoch, durchs Leben zu kommen. SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mit ihm gesprochen.