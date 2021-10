Die Flutkatastrophe an Erft und Ahr hat unzählige Häuser zerstört, darunter auch viele Schulen. Trotzdem beginnt auch in Rheinland-Pfalz wieder der Unterricht, an vielen Orten in provisorischen Klassenräumen. Wie das in der Boeselager-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler funktioniert, hat SWR-Moderator Florian Rudolph den Schulleiter Timo Lichtenthäler gefragt.