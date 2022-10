Lena Düpont (EVP) zu Ukraine-Flüchtlingen: Debatte über Kosten für Unterbringung

In Luxembourg beraten die EU-Innenminister über die Folgen des Krieges in der Ukraine. Seit Ende Februar hat die EU 7,6 Millionen Ukrainer aufgenommen. Mehrere EU-Länder stoßen an ihre Aufnahmegrenze. Beobachter gehen davon aus, dass der Migrationsdruck weiter zunehmen wird, weshalb es bei dem Treffen auch darum gehen soll, wie man auf die neue Situation reagiert.

Lena Düpont von der CDU ist Innenexpertin der EVP-Fraktion im Europa-Parlament. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihr auch über die Frage gesprochen, an welchen Stellen es bei der Kostenverteilung für die Flüchtlingsunterbringung Probleme gibt.