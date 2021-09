Leih- und Leasingfahrräder – für wen lohnt sich das?

Immer häufiger werden Fahrräder auch als Leasingobjekt angeboten. Vor allem sind dies E-Bikes. So etwas lohne sich allerdings meist nur für Menschen, die gut verdienen und bei denen der Arbeitgeber einen Teil der Leasinggebühr übernehme, sagt Gudrun Zühlke, die Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs in Baden-Württemberg, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Am Ende der Leasingdauer sei es dann ähnlich wie beim Auto. Auch hier wird nach jedem Kratzer, nach jeder Abnutzung geschaut. Allerdings übernähmen viele Leasingkunden das Fahrrad am Ende der Vertragslaufzeit, denn „nichts ist besser als ein Fahrrad, an das man gewohnt ist“, sagt Zühlke. Worauf man bei Leihfahrrädern besonders achten sollte, sagt die Expertin ebenfalls im SWR Aktuell-Gespräch.