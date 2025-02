Lehrerverband alarmiert: Gewalttätige Angriffe erleben wir jeden Tag

per Mail teilen

Die Gewalt gegen Lehrkräfte hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen - und zwar körperliche Gewalt ebenso wie psychische Gewalt und Online-Mobbing. Das zeigt eine Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) unter 1.300 Schulleitungen.

"Zwei Drittel der befragten Schulleitungen sagen, die Gewaltvorfälle haben in den vergangenen fünf Jahren zugenommen und befinden sich auf einem extrem hohen Niveau", sagt Gerhard Brand, Bundes- und Landesvorsitzender des VBE in Baden-Württemberg in SWR Aktuell.

In Baden-Württemberg haben wir in den letzten fünf Jahren an allen Schulen mindestens einmal pro Tag einen Lehrer oder eine Lehrerin, die tätlich angegriffen wurde.

Schüler, aber auch Eltern mobben Lehrer über Soziale Medien

Dabei reiche die Spanne der Gewalt von Diffamierungen, Beleidigungen und Mobbing bis hin zu Schlägen und Stößen. Im Bereich Cybermobbing gebe es die größte Dunkelziffer, da man es schlecht verfolgen könne. "Da geschieht es auch, dass Schüler oder auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer über die Sozialen Medien mobben, diffamieren oder verunglimpfen."

Bei körperlicher Gewalt sind überwiegend Schüler die Täter

Im Bereich der psychischen Gewalt und des Cybermobbings geht die Gewalt laut der Umfrage fast gleichermaßen stark von Eltern und Schülern aus - körperliche Gewalt werde dagegen überwiegend von Schülern ausgeübt, sagt der VBE-Vorsitzende Brand. "Uns sind aber auch Fälle bekannt, wo Eltern aktiv wurden und Täter waren." - Wie er sich den Gewaltzuwachs an Schulen erklärt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier mit Gerhard Brand gesprochen.