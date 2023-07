Lehrermangel: Zum ersten Mal Geld in den Sommerferien

Es war viele Jahre lang Tradition, dass befristet angestellte Lehrkräfte am Ende des Schuljahres entlassen wurden und am Anfang des nächsten Schuljahres wieder eingestellt. Dazwischen verdienten sie kein Geld und waren arbeitslos. Diese Praxis hat jetzt auch in Baden-Württemberg endlich ein Ende gefunden. In diesem Jahr werden diese Lehrerinnen und Lehrer zum ersten Mal auch Geld während der Sommerferien bekommen. Das sei ein großer Schritt in die richtige Richtung, sagt die baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Monika Stein. Was getan werden muss, um den Lehrerberuf insgesamt attraktiver zu machen, das erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.