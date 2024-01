Lehrermangel an Grundschulen bald vorbei? Politik muss reagieren

Fachleute glauben, dass es ab dem kommenden Schuljahr wieder ausreichend Grundschul-Lehrkräfte geben wird. Die Bertelsmann-Stiftung geht in einer aktuellen Studie davon aus, dass bis 2035 sogar fast 46.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr ausgebildet sein werden als nötig. Welche Chancen das der Politik eröffnet, darüber hat SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Lechler mit dem Studienautor Dirk Zorn gesprochen. "Es braucht jetzt ein Signal der Politik, dass man die personellen Spielräume sieht und sie nutzen will", sagt Zorn. Der Handlungsbedarf sei ja offenkundig, so Zorn mit Blick auf das schlechte Pisa-Ergebnis deutscher Schülerinnen und Schüler. Hören Sie im Audio auch, welche Rolle die zusätzlichen Lehrkräfte beim Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz an Grundschulen spielen können.