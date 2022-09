Lecks in den Nord Stream Pipelines: "Eine natürliche Erklärung dafür gibt es nicht!"

Die Ursache der Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 bleibt vorerst unklar. Vor der dänischen Insel Bornholm tritt Gas aus den Leitungen, die auf dem Meeresboden in 70 Metern Tiefel liegen. Dabei war Nord Stream 2 nie in Betrieb und über Nord Stream 1 liefert Russland schon eine Weile kein Gas. Dass es trotzdem blubbert, erklärt SWR Umweltredakteur Werner Eckert so: "Die Pipelines sind noch mit Gas gefüllt. Nord Stream 2 stand ja unmittelbar davor, zu liefern. Sie war proppenvoll mit Gas und dann wurde wegen des Embargos keines abgenommen. Und Nord Stream 1 hat Gas geliefert, bis die Russen Gründe gefunden haben, sie abzuschalten. Aber so eine Pipeline läuft nicht leer sondern sie steht weiter unter Druck." Für das zeitgleiche Entstehen von Lecks gibt es nach Einschätzung Eckerts keine natürliche Erklärung. "Man darf nicht davon ausgehen, dass ein Fisch dagegen geschwommen ist. Da muss es einen massiven Eingriff gegeben haben, wo und wie auch immer." Wie groß die Auswirkungen sind und welche Gefahr für die Schifffahrt besteht, darüber hat Werner Eckert mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn gesprochen.