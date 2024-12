per Mail teilen

Ernährungsforscher sagen: Es gibt Essen, das uns glücklich macht. Sogenanntes Happy food. Aber anders als vermutet sind das nicht Schokolade, Weingummi oder Chips, sondern gesundes Essen. Gerade an Tagen mit trüb-grauem Wetter, an denen es früh dunkel wird, soll es helfen, wenn wir uns gesund ernähren. Was ist da dran? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic mit der Ernährungsberaterin Anna Dandekar gesprochen.