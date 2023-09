per Mail teilen

Vorschlag in Diskussion, Grundnahrungsmittel in Zukunft steuerfrei anbieten zu dürfen ++ Bankenverband prognostiziert deutsche Wirtschaft ++ Hier ist das meiste Geld! Der Global Wealth Report ist da ++ EU kritisiert E-Auto-Subventionen in China ++ Streiks bei US-Autobauern haben Folgen für US-Wirtschaft ++ DAX kann sich erneut nicht aufraffen