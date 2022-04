Laute Motorräder: Was fasziniert Fahrer an diesem Sound?

Ruhe und Erholung suchen viele Menschen in der Natur, etwa im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb oder im Mittelrheintal. Aber wenn jetzt im Frühjahr die Sonne wieder herauskommt, gibt es einen wesentlichen Störfaktor: Motorräder, die mit röhrenden Motoren über die Landstraßen kurven. Viele Ausflügler und Anwohner stören sich daran. Seit Jahren gibt es daher im Südwesten an vielen Orten Initiativen, die auch am "Tag gegen Lärm" am 27. April mobil machen. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Thomas Schmieder, Redakteur bei der Zeitschrift "Motorrad", über die Faszination geräuschvoller Motorräder gesprochen.