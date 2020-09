Dank Corona soll es in Sachen Digitalisierung in den Schulen jetzt endlich vorwärtsgehen: Flatrates für Schüler und Laptops für Lehrerinnen und Lehrer. Geld ist da, jetzt muss es nur sinnvoll ausgegeben werden. So lassen sich die die Ergebnisse des Schulgipfels im Kanzleramt zusammenfassen. Der Bund will den Ländern 500 Millionen Euro für die Hardware-Ausrüstung der Lehrkräfte vorstrecken. Eine einheitliche Software wäre aber noch nötiger. Das sagt Cornelia Schwartz, Lehrerin und Landesvorsitzende des Philologenverbands Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.