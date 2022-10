Langzeitstudie: Wovor haben die Deutschen am meisten Angst?

per Mail teilen

Was ängstigt die Deutschen? Das versucht eine Langzeitstudie der R+V Versicherung herauszufinden. 30 Jahre läuft sie nun schon. Grischa Brower-Rabinowitsch ist der Leiter der Studie und er weiß: “Die steigenden Lebenshaltungskosten waren in den 30 Jahren zwölf mal die größte Angst der Deutschen. Dahinter steckt auch die Inflationsangst und die ist in Deutschland grundsätzlich ein Thema.” Krieg, Klimawandel, Pflegebedürftigkeit - wovor man sich hierzulande noch fürchtet, erklärt Brower-Rabinowitsch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.