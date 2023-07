per Mail teilen

Lange Autofahrten nach Italien, Flugreisen auf andere Kontinente oder einfach am Strand: Man braucht entweder ein Buch oder was zum Hören. In der ARD-Audiothek gibt es mehr zu hören als wir wahrscheinlich Zeit im Urlaub haben. Deswegen gibt Thomas Müller, Channelmanager der ARD-Audiothek, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler ein paar Tipps.