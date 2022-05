Landwirtschaft und Artenschutz - wie geht das zusammen?

per Mail teilen

Wir können auch Artenschutz betreiben, indem wir einige landwirtschaftliche Flächen intensiver bewirtschaften - vor allem in Afrika. Dann können wir andere für die Biodiversität nutzen. Das sagt Professorin Franziska Schünemann von der Universität Hohenheim. Und wir schauen, wo überall das Artensterben schon spürbar ist und wie Farmer in Kenia dagegen ankämpfen. Außerdem gehen wir der Frage nach, was eigentlich aus dem Wüstenstromprojekt Desertec geworden ist.

Eine Sendung von Susanne Henn 26.05.2022