Nitrat im Grundwasser, Glyphosat und andere Pflanzenschutzmittel, Antibiotika in der Tierhaltung. Der Ruf der (deutschen) Landwirtschaft war schon mal besser. Werner und Tobi diskutieren in dieser Folge: Wie kam es zu dem Punkt? Sind die Bauern allein schuld? Protestieren sie momentan zu Recht? Welchen Einfluss haben die hohen Subventionen im Agrarsektor? Und haben wir Verbraucher durch unser Konsumverhalten am Ende nicht auch eine große Lenkungswirkung?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.